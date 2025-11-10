Райо Вальекано в 12 туре Ла Лиги смог отобрать очки в дерби с Реалом. Матч в Мадриде завершился со счетом 0:0.

Обе команды имели в середине недели матчи в еврокубках, что побудило делать ротацию. Футболистам Реала не удалось множество моментов конвертировать в забитые голы. К чести Райо, хозяева так же могли надеяться на максимум очков.

В заявке Реала на этот матч был голкипер Андрей Лунин, который не вызывался на ноябрьские матчи сборной Украины.

Ла Лига. 12 тур

Райо Вальекано - Реал 0:0