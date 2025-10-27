Аналитическая компания Opta назвала мадридский Реал главным фаворитом текущего сезона Ла Лиги.

После победы в эль класико над Барселоной (2:1) «сливочные» оторвались от каталонцев в турнирной таблице на пять очков.

По подсчетам суперкомпьютера, вероятность чемпионства Реала составляет 68,9%, что более чем вдвое превышает шансы Барселоны – 25,7%.

На титул Атлетико претендует лишь с вероятностью 3,4%, а Вильярреал – 1,4%. Шансы остальных клубов оцениваются менее чем в 1%.