Суперкомпьютер назвал главного фаворита Ла Лиги после Эль Класико
Реал победил Барселону 2:1
30 минут назад
Аналитическая компания Opta назвала мадридский Реал главным фаворитом текущего сезона Ла Лиги.
После победы в эль класико над Барселоной (2:1) «сливочные» оторвались от каталонцев в турнирной таблице на пять очков.
По подсчетам суперкомпьютера, вероятность чемпионства Реала составляет 68,9%, что более чем вдвое превышает шансы Барселоны – 25,7%.
На титул Атлетико претендует лишь с вероятностью 3,4%, а Вильярреал – 1,4%. Шансы остальных клубов оцениваются менее чем в 1%.