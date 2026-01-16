Реал не увольнял Алонсо: в клубе сообщили подробности
Руководство сливочных прояснило ситуацию с тренером
23 минуты назад
Директор мадридского Реала Эмилио Бутрагеньо высказался относительно прекращения сотрудничества с Хаби Алонсо. Ранее пресс-служба сливочных официально сообщила о досрочном расторжении контракта с испанским специалистом.
Уход Хаби произошел по взаимному соглашению сторон. Мы желаем ему всего наилучшего, – отметил функционер, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо.
Хаби Алонсо возглавил Реал в мае прошлого года. Под его руководством мадридский клуб не смог завоевать ни одного трофея. В частности, за день до увольнения столичная команда уступила Барселоне в финале Суперкубка Испании со счетом 2:3.
