Мадридский Реал официально подтвердил уход главного тренера первой команды Хаби Алонсо.

Решение было принято по взаимному согласию сторон после поражения королевского клуба в финале Суперкубка Испании от Барселоны со счетом 2:3.

«Чаби Алонсо всегда будет пользоваться поддержкой всех мадридских болельщиков, потому что он – легенда Реала и всегда олицетворял ценности нашего клуба. Реал всегда будет его домом. Наш клуб благодарит Чаби Алонсо и всю его команду за их работу и преданность на протяжении этого времени, и желает им удачи на этом новом этапе их жизни», – говорится в официальном сообщении клуба.

На данный момент в сезоне Ла Лиги 2025/26 Реал занимает второе место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 19 сыгранных матчах чемпионата Испании.