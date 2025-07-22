Павел Василенко

Реал Мадрид возлагает большие надежды на Эндрика, но он пропустит начало нового сезона. Бразильский нападающий борется с травмой, из-за которой он пропустит несколько недель.

Эндрик считается одним из самых талантливых футболистов мира. Реал приобрел его у Палмейраса в 2024 году за 47 миллионов евро.

Бразильский игрок многообещающе начал свою европейскую карьеру. Несмотря на ограниченное игровое время из-за высокой конкуренции внутри команды, он уже забил семь мячей в 37 матчах.

Похоже, в ближайшее время ему не удастся улучшить эти показатели. Испанское издание Marca сообщает, что Эндрик все еще восстанавливается после травмы. Его возвращение в строй ожидается через восемь-десять недель, а это означает, что талантливый игрок пропустит весь стартовый сезон Ла Лиги.

Тем не менее СМИ подчеркивают, что руководство Реала полностью доверяет игроку. Предстоящий сезон он проведет в составе мадридской команды.

Однако информация, предоставленная Marca, не случайна. О возможном трансфере Эндрика говорят уже давно. Среди других интерес к его услугам проявлял Байер Леверкузен.

Однако бразильский нападающий останется в столице Испании и после полного восстановления будет бороться за место в стартовом составе.