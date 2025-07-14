Главный тренер Реала Хави Алонсо планирует серьезно усилить состав команды. По информации Fichajes, основной трансферной целью наставника стал полузащитник Ливерпуля Алексис МакАлистер.

Алонсо считает аргентинца идеальным игроком для усиления средней линии. Однако для реализации трансфера Реалу, вероятно, придется продать одного из игроков – например, Родриго или другого футболиста.

За МакАлистера мадридцы готовы заплатить около 100 миллионов евро. Сумма может вырасти за счет доходов от будущих продаж.

26-летний аргентинец имеет контракт с Ливерпулем до лета 2028 года, поэтому переговоры могут быть непростыми.