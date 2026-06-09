Сергей Разумовский

Мадридский Реал официально подтвердил, что обращался к Атлетико с предложением по трансферу нападающего Хулиана Альвареса. «Сливочные» сообщили, что после заседания правления сделали «матрасникам» официальное предложение в размере 150 миллионов евро за права на аргентинского форварда.

В Реале отметили, что Атлетико рассмотрел и оценил запрос, после чего поблагодарил за предложение, «сделанное в рамках хороших отношений между двумя мадридскими клубами». В то же время «матрасники» отклонили его, сославшись на пункт в контракте игрока о расторжении соглашения.

Стало также известно, что Атлетико готов рассматривать продажу Альвареса только в случае активации его клаусулы. Сумма отступных за нападающего составляет 500 миллионов евро.

Атлетико приобрел Хулиана Альвареса у Манчестер Сити летом 2024 года. Тогда мадридский клуб заплатил за аргентинца 75 миллионов евро. В текущем сезоне 26-летний форвард демонстрирует высокую результативность. Альварес забил 20 голов и отдал 9 результативных передач в 49 матчах за Атлетико.

Ранее также Атлетико отказал Барселоне в подписании Альвареса.