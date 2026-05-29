Сергей Разумовский

Атлетико в шутку предложил Барселоне обмен на Ламина Ямаля. Мадридский клуб опубликовал в твиттере ироничный пост с «трансферным предложением» по вингеру каталонцев. В сообщении «матрасники» использовали известную фразу инсайдера Фабрицио Романо — «HERE WE GO!» — и заявили, что уже отправили факс Барселоне.

Мы отправили факс в Барселону с нашим предложением по трансферу: 4 билета на завтрашний концерт Bad Bunny, годовая подписка на газету ABC и пакет семечек. С нетерпением ждем ответа, чтобы подготовить официальное объявление. Атлетико Мадрид

К публикации также добавили изображение Ламина Ямаля в форме Атлетико.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Позже мадридцы продолжили шутку и опубликовали изображение Педри в форме «матрасников». В клубе отметили, что со вторым предложением возникла проблема, так как билеты на ближайший концерт уже закончились.

Поэтому мы улучшаем предыдущее предложение и даем 6 билетов на воскресный концерт. «Атлетико Мадрид»

HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

После этого клуб добавил еще и изображение Рафиньи в форме Атлетико и пошутил о «сделке 3-в-1».

И чтобы завершить сделку 3-в-1, мы вообще ударились во все тяжкие и решили гульнуть на полную: игрок переходит к нам в аренду на один сезон, а взамен мы отдаем Тома Форда и Смита без права выкупа. Предложение, от которого невозможно отказаться. Атлетико Мадрид

HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Вероятно, упоминание о Томе Форде и Смите — это намек на бренды очков Маркоса Льоренте.

Ранее Атлетико опроверг информацию о том, что получал от Барселоны предложение по трансферу Хулиана Альвареса. Утверждалось, что каталонский клуб якобы был готов заплатить за аргентинца 100 миллионов евро, а сам футболист якобы сообщил руководству о желании покинуть мадридскую команду.