Атлетико жестко «затроллил» Барселону после предложения в 100 миллионов за Альвареса
«Матрасники» предложили приобрести трех лидеров каталонцев за билеты на концерт и пакет семечек
около 2 часов назад
Атлетико в шутку предложил Барселоне обмен на Ламина Ямаля. Мадридский клуб опубликовал в твиттере ироничный пост с «трансферным предложением» по вингеру каталонцев. В сообщении «матрасники» использовали известную фразу инсайдера Фабрицио Романо — «HERE WE GO!» — и заявили, что уже отправили факс Барселоне.
Мы отправили факс в Барселону с нашим предложением по трансферу: 4 билета на завтрашний концерт Bad Bunny, годовая подписка на газету ABC и пакет семечек. С нетерпением ждем ответа, чтобы подготовить официальное объявление.
К публикации также добавили изображение Ламина Ямаля в форме Атлетико.
Позже мадридцы продолжили шутку и опубликовали изображение Педри в форме «матрасников». В клубе отметили, что со вторым предложением возникла проблема, так как билеты на ближайший концерт уже закончились.
Поэтому мы улучшаем предыдущее предложение и даем 6 билетов на воскресный концерт.
После этого клуб добавил еще и изображение Рафиньи в форме Атлетико и пошутил о «сделке 3-в-1».
И чтобы завершить сделку 3-в-1, мы вообще ударились во все тяжкие и решили гульнуть на полную: игрок переходит к нам в аренду на один сезон, а взамен мы отдаем Тома Форда и Смита без права выкупа. Предложение, от которого невозможно отказаться.
Вероятно, упоминание о Томе Форде и Смите — это намек на бренды очков Маркоса Льоренте.
Ранее Атлетико опроверг информацию о том, что получал от Барселоны предложение по трансферу Хулиана Альвареса. Утверждалось, что каталонский клуб якобы был готов заплатить за аргентинца 100 миллионов евро, а сам футболист якобы сообщил руководству о желании покинуть мадридскую команду.