Павел Василенко

Контракт між Антоніо Рюдігером та мадридським Реалом закінчується в кінці цього сезону, а переговори щодо його поновлення тимчасово призупинені за взаємною згодою.

Переговори між іспанськими грандами та агентами 32-річного захисника розпочалися кілька місяців тому, і результат, здавалося б, був очевидним – новий контракт для німецького футболіста. Однак ці обговорення були призупинені, оскільки обидві сторони ухвалили це рішення за взаємною згодою, повідомляє MARCA.

Згідно з інформацією цитованого джерела, причиною перенесення переговорів є м'язова травма, отримана Рюдігером у вересні.

Крім того, Рюдігер пропустить матч Реала цими вихідними (на выезде против Райо Вальекано), а Хаби Алонсо снова сможет рассчитывать на защитника после перерыва, вызванного матчами национальной сборной.