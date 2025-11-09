Реал начал переговоры по продлению договора с Тибо Куртуа, чей текущий контракт рассчитан до лета 2027 года.

Как сообщает El Nacional, президент мадридского клуба Флорентино Перес пока не уверен, стоит ли заключать новое соглашение, однако главный тренер Хаби Алонсо убежден, что бельгийский голкипер должен продолжить карьеру в команде.

Алонсо также уже определился с позицией по Андрею Лунину — специалист считает, что украинец пока не готов заменить Куртуа и сомневается в его перспективах как главного вратаря Реала.

В этом сезоне Лунин еще не появлялся на поле. Его контракт с мадридцами действует до 30 июня 2030 года. В целом за Реал украинец провел 62 матча, пропустил 70 голов и 22 раза сохранял ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Лунин хочет сменить клуб.