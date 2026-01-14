Реал впервые после увольнения Хаби Алонсо вышел на матч 1/8 финала Кубка Испании против Альбасете. Бывшая команда Романа Зозули смогла создать главную сенсацию на этой стадии.

Обе команды перед перерывом обменялись голами. На 42-й минуте Вильяр привел в восторг местную публику голом в ворота, которые защищал Андрей Лунин. В добавленное время к первому тайму Реал ответил точным ударом Мастантуоно.

Реал в дебютном матче под руководством Альваро Арбелоа во всех компонентах превосходил Альбасете, который отчаянно сражался против одного из грандов мирового футбола.

На 82-й минуте страдания Альбасете были вознаграждены голом Хефте, который появился на поле во второй половине встречи, с ударом которого не смог справиться Лунин. Реал был вынужден реагировать на ход событий, что в компенсированное время конвертировалось в гол Гарсии.

Поняв, что в добавленное время Реал может с длинной скамейкой добить Альбасете, хозяева в третий раз расписались в воротах Лунина. Дубль Хефте принес аутсайдеру Сегунды путевку в четвертьфинал Кубка Испании.

Альбасете - Реал 3:2

Голы: Вильяр, 42, Хефте, 82, 90+4 - на 82-й минуте отличился Мастантуоно, 45+3, Х. Гарсия, 90+1