Реал Сосьедад официально объявил о подписании полузащитника Вулверхэмптона Гонсалу Гедеша.

Контракт с 28-летним португальцем рассчитан до лета 2028 года, с возможностью автоматического продления еще на один сезон. По информации портала Transfermarkt, сумма сделки составила приблизительно 4 миллиона евро.

В прошлом сезоне Гедеш провел 33 матча, в которых сумел отметиться пятью голами и столько же раз ассистировал партнерам.

Ранее хавбек уже имел опыт выступлений в чемпионате Испании, защищая цвета Валенсии и Вильярреала. В общей сложности в Ла Лиге он сыграл 163 матча, записав на свой счет 31 забитый мяч и 30 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин выбрал клуб на следующий сезон.