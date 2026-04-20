Сергей Разумовский

Мадридский Реал U-19 стал победителем Юношеской лиги УЕФА, одержав победу в финале над Брюгге U-19. Основное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее были испанцы — 4:2.

В первом тайме вперед вышли сливочные благодаря голу Ортеги. После перерыва бельгийская команда сумела отыграться — счет сравнял Лунд-Йенсен. В итоге судьба трофея решалась в серии пенальти, где юные футболисты Реала действовали увереннее.

Для мадридского клуба это вторая победа в истории турнира. Впервые Реал U-19 выигрывал Юношескую лигу УЕФА в 2020 году. Самой титулованной командой соревнования остается Барселона, у которой три титула.

19-летний украинский вратарь Реала Илья Волошин весь финальный матч провел в запасе. В нынешнем сезоне Юношеской лиги УЕФА он принял участие в пяти матчах, один из которых завершил «на ноль». В целом украинец пропустил восемь мячей.

Юношеская лига УЕФА, финал

Брюгге – Реал Мадрид 1:1 (2:4 – пен.)

Голы: Лунд-Йенсен, 64 – Ортега, 23

