Сергей Стаднюк

Во втором туре общего этапа Юношеской лиги UEFA Реал на выезде разгромил Кайрат.

Испанцы обеспечили себе комфортное преимущество еще в первом тайме благодаря трем быстрым голам: на 8-й минуте счет открыл Барросо Портерос, через десять минут Вальдепеньяс удвоил преимущество, а незадолго до перерыва Мартин сделал разрыв разгромным.

Хотя все могло быть не так радужно для юношей Реала. Ключевым моментом стартовой половины стала 23-я минута, когда украинский голкипер «сливочных» Илья Волошин отбил пенальти Туякбаева и не позволил казахстанцам вернуть интригу, сделав счет 1:2.

К вашему вниманию видео эпизода.

Во втором тайме хозяева все же нашли силы сократить отставание – отличился Бекболат. Однако надежды Кайрата на камбэк быстро разрушил Ортега, который на 77-й минуте забил четвертый мяч мадридцев.

Реал набрал шесть очков и стал второй командой в таблице с таким показателем.

Юношеская лига UEFA. Общий этап, второй тур

Кайрат – Реал Мадрид 1:4

Голы: Бекболат, 58 – Барросо Портерос, 8, Вальдепеньяс, 18, Мартин, 38, Ортега, 77