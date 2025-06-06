Ребров: «На турнире в Канаде дадим шанс каждому футболисту»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о игроках, которые были вызваны на турнир в Канаде.

«Некоторые игроки травмированы, некоторых мы не пригласили в сборную. Мы приглашаем новые имена и молодежь. На Евро наша команда была самой молодой. Сейчас берем еще больше молодежи, чтобы дать шанс тем, кто заслужил. Многие игроки из УПЛ заслуживают шанс в сборной.

Как я сказал, у нас есть два матча — никто не будет играть все 180 минут. Дадим шанс каждому футболисту. Эти игры — это подготовка к важному старту отбора на ЧМ в сентябре», — сказал Ребров на пресс-конференции.