Павел Василенко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил сборы Полесья и высказался по ситуации с полузащитником житомирской команды Алексеем Гуцуляком.

«Для меня очень важно, чтобы потенциальный игрок национальной сборной получал нормальный тренировочный процесс. То, что было U-19 – я считаю, это недостаточно, и я очень благодарен президенту и тренеру Полесья, что они действительно вернули Алексея. Я уверен, что он будет здесь работать намного лучше, подготовится и к матчам Полесья, и к матчам национальной сборной», – цитирует Реброва пресс-служба Полесья.

Недавно вингер Полесья Алексей Гуцуляк и защитник Сергей Чоботенко были переведены в команду U-19 из-за нежелания продлевать их контракты на условиях клуба. Они заканчиваются 30 июня.

Вскоре Чоботенко смог устно договориться о новом соглашении, а Гуцуляка в основу вернул президент Геннадий Буткевич.