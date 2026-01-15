Переговоры между вингером сборной Украины Алексеем Гуцуляком и житомирским Полесьем о продлении сотрудничества закончились безрезультатно. Причиной стала принципиальная разница в подходах к финансовым условиям нового контракта, сообщает телеграм-канал Инсайды Пасичника.

Сторонам не удалось достичь компромисса, после чего 28-летнего футболиста отстранили от тренировочного процесса с основной командой и перевели в расположение юношеского состава U-19.

Нынешняя зарплата Алексея составляет 50 тысяч евро в месяц, Полесье предлагало снизить её до 30 тысяч евро. Главным препятствием стало то, что Гуцуляк настаивал на окладе, который вдвое превышает его текущие условия.

Это категорически не вписывается в новую стратегию житомирского клуба, направленную на сокращение зарплатной ведомости.

В текущем сезоне Гуцуляк сыграл 19 матчей во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с Полесьем действует до июня 2026 года, а трансферная стоимость игрока, по оценкам, составляет около трех миллионов евро.