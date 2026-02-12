Павел Василенко

Судьба Томаса Тухеля во главе сборной Англии решена — немецкому специалисту доверили будущее команды на годы вперед. Английская футбольная ассоциация договорилась с 52-летним тренером о продлении контракта до завершения чемпионата Европы 2028 года, который пройдет в Великобритании и Ирландии. Ранее договор был рассчитан только до окончания чемпионата мира-2026.

Тухель возглавил национальную команду в январе 2025 года, сменив на посту Гарета Саутгейта, и с первых месяцев работы убедил руководство ФА в правильности выбора. Под его руководством англичане проиграли лишь один матч из десяти — товарищескую игру против Сенегала. В квалификации к чемпионату мира «Три льва» выиграли все восемь матчей, не пропустив ни одного мяча и завершив отбор с разницей голов 22:0.

Сам тренер не скрывает удовлетворения от работы. Тухель подчеркнул, что гордится доверием со стороны федерации и с нетерпением ждет выступления на мировом первенстве, назвав это уникальным вызовом и большой ответственностью перед страной.

На групповом этапе будущего мундиаля Англия сыграет с Хорватией, Ганой и Панамой. А уже через два года команда под руководством Тухеля выступит на домашнем Евро-2028, где от нее ожидают не просто борьбы за титул, а победы.