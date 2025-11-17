Сборная Англии одержала очередную победу в квалификации чемпионата мира 2026 года, победив команду Албании 2:0 в десятом туре группы K. Одним из самых заметных моментов встречи стала эмоциональная реакция Джуда Беллингема на замену.

Главный тренер англичан Томас Тухель после матча подробно объяснил свое решение:

Да, ему это не понравилось, но кому бы это понравилось? Такой порядок. Роджерсу также не понравилось, что он не вышел в старте, и он этого не заслуживал, но решение было именно таким. У Джуда была жёлтая карточка, и я принял решение ещё до второго гола, и не изменял его.

Я не видел ничего, нужно пересмотреть момент. Я заметил, что он был недоволен, но не хочу сейчас раздувать эту тему. Такие игроки, как Джуд, настолько хотят бороться, что им не нравится, когда их меняют.

Мои слова неизменны: для нас важны стандарты, уровень, преданность друг другу и взаимное уважение. Мы не передумаем только потому, что кто-то машет руками, - передаёт слова Тухеля BBC.

Напомним, Англия обеспечила себе прямую путевку на чемпионат мира 2026 года.