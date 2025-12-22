Сергей Разумовский

Украинская ассоциация футбола, руководствуясь требованиями Стандарта качества УЕФА по клубному лицензированию, организовала в Доме футбола серию запланированных мероприятий, посвященных аттестации футбольных клубов для получения допуска к соревнованиям сезона 2026/27. Об этом проинформировала пресс-служба УАФ.

В течение 2–3 декабря состоялось семинар-совещание по актуальным вопросам лицензирования для клубов, которые готовятся к участию в турнирах УПЛ и еврокубках УЕФА сезона 2026/27. 4 декабря аналогичное мероприятие провели для представителей клубов Профессиональной футбольной лиги Украины, проходящих процедуру допуска в первую и вторую лиги ПФЛ.

10 декабря к обсуждениям присоединились любительские клубы, которые планируют пройти аттестацию, чтобы получить право выступать во второй лиге ПФЛ сезона 2026/27 по спортивному принципу – в случае повышения в классе. А уже 11 декабря семинар-совещание было посвящено клубам-участникам всеукраинских женских соревнований, оформляющим допуск к турнирам под эгидой УАФ и УЕФА среди женщин в сезоне 2026/27.

Ключевой частью каждой встречи стала презентация обновленных редакций регламентов: документа по аттестации клубов УПЛ (издание 2025 года), регламента аттестации клубов ПФЛ (издание 2025 года) и регламента аттестации клубов Элит-лиги среди женщин. Среди наиболее обсуждаемых тем – утвержденный курс реформ в детско-юношеских, женских и девичьих соревнованиях, потребность в дополнительных программах для повышения тренерских квалификаций, а также правовые нюансы взаимоотношений с ДЮСШ в части обязательных платежей за подготовку юных футболистов и футболисток.

Отдельный акцент сделали на требованиях, которые станут новыми вызовами для клубов топ-дивизиона в сегменте молодежного футбола. В частности, речь идет об обязательном наличии команды U-21 с сезона 2026/27 и постепенной интеграции команд U-10 – U-17 в структуру клуба для тех, кто планирует выступать в УПЛ.

Во время семинаров представители клубов активно обсуждали и развитие женского и девичьего футбола, в частности в контексте формирования будущей стратегии УАФ в этом направлении. Также отдельным блоком рассмотрели вопросы финансовой устойчивости – сохранение долгосрочной стабильности в нынешних условиях, а также соответствие клубов, особенно претендентов на участие в еврокубках, базовым принципам финансового менеджмента и прозрачности.

Участники получили разъяснения от экспертов по критериям социальной и экологической устойчивости, а также спортивным, инфраструктурным, кадрово-административным и финансовым требованиям. Каждый клуб имел возможность задать вопросы, высказать позицию и подискутировать о последних изменениях в регламентных нормах лицензирования.

Как подытожили в УАФ, проведенные встречи подчеркнули значение конструктивного взаимодействия между УАФ, УПЛ, ПФЛ и клубами для выработки общего видения дальнейшего развития клубного футбола в условиях военного состояния. Ожидается, что наработки этих мероприятий станут основой для дальнейшего развития и популяризации футбола в Украине.

