Сергей Разумовский

Футбольный клуб Эпицентр определился с планами на вторую часть зимней подготовки. Как сообщает пресс-служба, 20 января команда отправится на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию, где будет базироваться в Анталии. Именно там Эпицентр будет работать над физическими кондициями, игровыми связями и подготовкой к официальным матчам, а завершится этот этап подготовки 13 февраля.

Первый спарринг на турецких сборах запланирован на 25 января. Соперником станет польский клуб Медзь Легница, который в сезоне-2022/23 выступал в элитном дивизионе Польши, Экстраклассе, а сейчас играет в первой лиге. Этот оппонент хорошо знаком украинским болельщикам по зимним матчам: 29 января прошлого года Медзь Легница в контрольном поединке обыграл луганскую Зарю со счетом 2:1.

Далее, 30 января, Эпицентр проведет контрольный матч против Фирст Вена – представителя второго по рангу дивизиона Австрии. Для австрийского клуба это будет не первая встреча с командами из Украины: в прошлом году, 28 января, Фирст Вена победил Александрию 2:1.

2 февраля команда из Каменца-Подольского сыграет с болгарской Фратрией, которая выступает во второй лиге Болгарии. Интересно, что этот клуб уже имел игровую практику против украинских команд прошлой зимой: 1 февраля Фратрия уступила Левому берегу 0:3, а 4 февраля проиграла Черноморцу 1:2.

Отдельным пунктом в графике стоит спарринг 5 февраля: по предварительной договоренности Эпицентр должен сыграть с донецким Шахтером. Это один из самых статусных возможных оппонентов для любой украинской команды на сборах, ведь Шахтер традиционно принадлежит к лидерам отечественного футбола и предъявляет высокие требования к темпу, качеству прессинга и скорости принятия решений. Такой контрольный матч может дать Эпицентру максимум полезной информации – от готовности выдерживать уровень интенсивности до понимания, над чем нужно работать перед официальными играми. В единственной официальной игре между командами «горняки» победили со счетом 5:0.

Под завершение подготовки, 12 февраля, Эпицентр встретится еще с одним громким соперником – Пахтакором из Ташкента, серебряным призером чемпионата Узбекистана 2025 года. Украинские клубы уже пересекались с Пахтакором в зимний период 2024 года: тогда Динамо победило 5:1, а Колос и Александрия сыграли вничью – 2:2 и 1:1 соответственно.

Таким образом, сбор Эпицентра в Анталии будет иметь четко насыщенный календарь и разноплановых оппонентов – от клубов из Польши, Австрии и Болгарии до топового украинского гранда и одного из ведущих представителей Узбекистана. Это дает команде возможность получить необходимое количество качественной игровой практики и подойти к восстановлению сезона в максимально готовом состоянии.