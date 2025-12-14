Павел Василенко

Шахтер на своем номинальном домашнем поле на «Арене Львов» провел матч против Эпицентра в 16-м туре УПЛ. Встреча завершилась уверенной победой «горняков» со счетом 5:0.

На девятой минуте бразильский полузащитник Шахтера Педриньо реализовал пенальти. На 20-й минуте удвоил преимущество «горняков».

На 56-й минуте бразильский форвард Кауан Элиас обыграл трех соперников и закатил мяч в ворота. В конце игры бразильский форвард Лука Мейрелиш оформил дубль.

В настоящее время Шахтер занимает второе место в чемпионате с 35 очками, уступая черкасскому ЛНЗ по дополнительным показателям. Эпицентр – 14-й с 14 баллами.

Это был последний поединок года в УПЛ. Вторая часть сезона возобновится в конце февраля.

УПЛ, 16-й тур

Шахтер – Эпицентр – 5:0

Голы: Педриньо, 9 (пенальти), Невертон, 20, Кауан Элиас, 56, Мейрелиш, 85, 89.