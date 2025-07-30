Рома продолжает активно работать над усилением своей атаки. Пока клуб ведет переговоры о переходе полузащитника Ривер Плейт Клаудио Эчеверри, спортивный директор римлян Фредерик Массара переключил внимание на вингера донецкого Шахтера Кевина, сообщает Radio CRC.

Бразильский фланговый игрок также входит в сферу интересов Наполи - действующего чемпиона Италии. Однако украинский клуб оценивает своего футболиста в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Кевин провел 35 матчей за Шахтер, забив 9 голов и отдав 4 результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 22-летнего бразильца составляет около 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Болонья интересуется Кевином.