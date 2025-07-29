Левый вингер донецкого Шахтера Кевин может сменить клуб и перебраться в итальянскую Серию А. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

22-летний бразилец оказался в сфере интересов Болоньи, которая не только выиграла Кубок Италии в прошлом сезоне, но и обеспечила себе участие в Лиге Европы.

Итальянский клуб готов выложить за игрока 15 миллионов евро, однако Шахтер оценивает своего футболиста как минимум вдвое дороже. Ожидается, что стороны сядут за стол переговоров, чтобы обсудить детали возможной сделки.

В Болонье рассматривают Кевина как идеальную замену швейцарцу Дану Ндойе, который вскоре должен перейти в Ноттингем за 40 миллионов евро. Если договориться с украинским клубом не удастся, итальянцы переключатся на другие варианты. В их шорт-листе значатся Ноа Окафор из Милана, Рубен Варгас из Севильи и Арман Лор'янте из Сассуоло.

Кевин присоединился к Шахтеру в январе прошлого года. В нынешнем сезоне он уже успел отметиться тремя голами и двумя ассистами в двух сыгранных матчах. Его ориентировочная рыночная стоимость – около 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Бенфика рассматривает вариант с подписанием Судакова.