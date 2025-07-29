Бывший наставник Ливерпуля, а ныне руководитель международного спортивного направления Red Bull Юрген Клопп лично наблюдал за игрой полузащитника Шахтера Марлона Гомеса в первом поединке квалификации Лиги Европы против Бешикташа, сообщает Milliyet.

По данным источника, немецкий специалист присутствовал на стамбульском стадионе Тюпраш в четверг, 24 июля, и остался доволен действиями 21-летнего бразильца. Гомес входит в трансферные планы Клоппа, который хочет видеть его в составе РБ Лейпциг.

Шахтер одержал выездную победу над Бешикташем со счетом 4:2. Марлон отыграл 56 минут, но результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что Лейпциг продолжает переговоры с украинским клубом по поводу возможного трансфера футболиста.