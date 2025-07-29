Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран высоко оценил своих подопечных, отметив, что каждый из игроков команды имеет значительный потенциал для роста и развития.

«Когда я пришёл в клуб, я знал о потенциале своих игроков, поэтому не был слишком удивлён. Точнее было бы сказать, что я был поражён.

На самом деле я очень доволен всеми: их трудовой этикой, самоотдачей и способностью быстро адаптироваться к тактическим требованиям. У нас очень талантливая и молодая команда. Все говорят о наших бразильских игроках – я восхищаюсь их талантом, но думаю, что все наши футболисты имеют большой потенциал.

В Шахтёре глубоко укоренилась культура раскрытия и развития талантов. Я верю, что в нашей команде есть футболисты, которые в будущем сделают большую карьеру в мировом футболе. Моя задача – развивать их способности и улучшать их игру. А что касается того, за сколько их можно будет продать – это вопрос к Дарьо Срне», – сказал Туран для Weszlo.com.