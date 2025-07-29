Туран: «Когда я пришёл в Шахтёр, я был поражён»
Турок высоко оценил потенциал своей команды
36 минут назад
Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран высоко оценил своих подопечных, отметив, что каждый из игроков команды имеет значительный потенциал для роста и развития.
«Когда я пришёл в клуб, я знал о потенциале своих игроков, поэтому не был слишком удивлён. Точнее было бы сказать, что я был поражён.
На самом деле я очень доволен всеми: их трудовой этикой, самоотдачей и способностью быстро адаптироваться к тактическим требованиям. У нас очень талантливая и молодая команда. Все говорят о наших бразильских игроках – я восхищаюсь их талантом, но думаю, что все наши футболисты имеют большой потенциал.
В Шахтёре глубоко укоренилась культура раскрытия и развития талантов. Я верю, что в нашей команде есть футболисты, которые в будущем сделают большую карьеру в мировом футболе. Моя задача – развивать их способности и улучшать их игру. А что касается того, за сколько их можно будет продать – это вопрос к Дарьо Срне», – сказал Туран для Weszlo.com.
Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между Шахтером и Бешикташем состоится 31 июля. Матч пройдет в польском Кракове и начнется в 21:00 по киевскому времени.
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