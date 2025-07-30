Представитель нападающего Ромы Артема Довбика Алексей Люндовский поделился информацией о планах своего клиента в итальянском клубе.

По словам агента, сейчас Довбик полностью сосредоточен на выступлениях за римскую команду, в которую он перешел летом 2024 года.

«Артем сосредоточен на подготовке к новому сезону Ромы, сейчас он думает только об этом, и подобные слухи в последние дни только сбивают парня с толку», – цитирует Лундовского местный портал LaRoma24.

В сезоне, который завершился, 28-летний украинец провел 45 матчей за Рому во всех соревнованиях, отметившись 17 голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб возобновил переговоры о трансфере Довбика.