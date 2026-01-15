Сергей Разумовский

Рома официально объявила о подписании 18-летнего нападающего Робиньо Васа, который перешёл в римский клуб из Марселя. Молодой француз стал одной из самых интересных покупок Ромы в этом трансферном периоде, а сам клуб таким шагом демонстрирует ставку не только на результат здесь и сейчас, но и на долгосрочную перспективу.

Как отмечается в сообщении, Рома заключила с форвардом контракт сроком на 4,5 сезона. Такая продолжительность соглашения подчеркивает, что в клубе рассчитывают на постепенную адаптацию игрока к требованиям Серии А и дальнейшее развитие его потенциала уже в системе римлян. Для Васа это может стать шансом быстро сделать шаг вперёд в карьере, поскольку переход из Марселя в чемпионат Италии традиционно считается серьезным испытанием и одновременно возможностью заявить о себе на более широком европейском уровне.

Финансовые детали перехода клубы публично не раскрывали, однако инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что трансфер обошёлся Роме в 22 млн евро, а ещё 3 млн предусмотрены в виде бонусов. В целом это означает, что Марсель может получить до 25 млн евро, если будут выполнены прописанные условия. Такая сумма свидетельствует, что на рынке Васа оценивают как игрока с высоким потолком возможностей и серьёзным потенциалом для прогресса.

В текущем сезоне Робиньо Вас уже успел проявить себя на взрослом уровне: в 19 матчах он записал на свой счёт 4 гола и 2 результативные передачи. Для 18-летнего нападающего это показатели, которые можно считать многообещающими, особенно с учетом конкуренции и неравномерного игрового времени, с которыми часто сталкиваются молодые форварды в клубах уровня Марселя. Француз станет конкурентом украинца Артёма Довбика.

Ранее стало известно, что Довбик после травмы больше не сыграет в Кубке Италии.