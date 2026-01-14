Рома прекратила выступления в Кубке Италии на стадии 1/8 финала. В отсутствие травмированного Артема Довбика римляне уступили Торино со счетом 2:3.

Команда Джан Пьеро Гасперини дважды была вынуждена отыгрываться по ходу игры, реагируя на дубль Адамса. По голу в составе хозяев записали Эрмосо и Арена.

В конце основного времени туринцы в третий раз смогли отличиться. Точный удар Ильхана подарил Торино выход в четвертьфинал Кубка Италии.

Кубок Италии. 1/8 финала

Рома - Торино 2:3

Голы: Эрмосо, 46, Арена, 81 - Адамс, 35, 52, Ильхан, 90