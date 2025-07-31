Сергей Стаднюк

Команды английской Премьер-лиги с украинцами в составе провели предсезонные товарищеские матчи.

Эвертон открыл счет в матче усилиями Идриссы Гейе, который точно завершил передачу Армстронга на 17-й минуте. Однако еще до перерыва Вест Хэм сравнял – Лукас Пакета воспользовался ошибкой голкипера и поразил пустые ворота. Во втором тайме замена лондонцев сработала: на 64-й минуте Никлас Фюллькруг точным ударом из-за пределов штрафной принес своей команде победу.

Несмотря на поражение, для Эвертона был и позитив – Джеймс Тарковски вернулся на поле после травмы, полученной еще в мае. Украинец Виталий Миколенко вышел в стартовом составе, имел несколько моментов в атаке и отработал в защите, проведя полный матч на позиции центрального защитника. Однако помочь команде спастись не удалось. «Ириски» завершат турне Премьер-лиги матчем против Манчестер Юнайтед в Атланте.

Манчестер Юнайтед без проблем одержал победу над Борнмутом во втором матче летней серии. Уже на 8-й минуте Расмус Хёйлунд открыл счет, а затем Патрик Доргу удвоил преимущество, элегантно перекинув вратаря.

После перерыва МЮ продолжил доминировать: Амад на 53-й минуте сделал счет 3:0, а еще через несколько минут Итан Уильямс довел дело до разгрома. Единственным мячом Борнмута стал автогол Де Лигта после прострела Давида Брукса. Украинский защитник Илья Забарный провел на поле 75 минут. Следующим соперником «вишен» станет Вест Хэм.

Товарищеские матчи

Вест Хэм – Эвертон 2:1

Голы: Пакета, 41, Фюллькруг, 64 – Гейе, 17

Вест Хэм: Фодерингем, Уокер-Питерс (Ван-Биссака, 46), Кейси (Тодибо, 46), Мавропанос (Скарлес, 86), Килман (Агуэрд, 46), Диюф (Луис Гильерме, 46), Поттс (Родригес, 46), Ворд-Праус (Боуэн, 46), Ирвинг (Соучек, 61), Пакета (Орфорд, 90), Маршалл (Фюллькруг, 46)

Эвертон: Треверс, Паттерсон (Гарнер, 46), О'Брайен, Кин, Миколенко, Макнил (Хит, 79), Гейе (Тарковски, 69), Ироэгбунам (Алькарас, 46), Армстронг, Ндиайе (Шермети, 69), Бето (Барри, 46)

Предупреждения: Поттс – Кин, Гарнер

Манчестер Юнайтед – Борнмут 4:1

Голы: Хёйлунд, 8, Доргу, 25, Диалло, 53, Итан Уильямс, 72 – Де Лигт, 88 (автогол)

Манчестер Юнайтед: Хитон, Йоро (Фредриксон, 70), Магуайр (Де Лигт, 46), Шоу (Гевен, 70), Далот (Маннато, 70), Бруну Фернандеш (Колльер, 70), Каземиро (Угарте, 70), Доргу (Леон, 70), Маунт (Мейну, 70), Амад (Итан Уильямс, 70), Хёйлунд (Оби, 70)

Борнмут: Петрович (Деннис, 62), Хилл, Забарный (Мефам, 76), Сенеси (Траоре, 62), Араухо (Трюффер, 62), Тавернье (Февр, 76), Биллинг (Аду-Аджей, 76), Солер (Смит, 62), Семеньо, Эванилсон (Адамс, 76), Уаттара (Брукс, 62).

Ранее Миколенко и Забарный сыграли друг против друга.