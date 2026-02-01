Сергей Разумовский

Рома согласовала условия аренды левого вингера Баварии Брайана Сарагосы. Как сообщает в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо, в соглашении предусмотрена опция выкупа, которая при определенных условиях может стать обязательной.

Для оформления перехода римлянам также нужно урегулировать вопрос с Сельтой, ведь именно за эту команду Сарагоса выступал на правах аренды. Отмечается, что испанский клуб получит компенсацию за досрочное прекращение арендного соглашения, заключенного в июле 2025 года.

В текущем сезоне Сарагоса провел за Сельту 26 матчей во всех турнирах. Он записал на свой счет два гола и четыре результативные передачи.

