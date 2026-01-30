Сергей Разумовский

Рома провела заключний матч загального етапу Ліги Європи – у восьмому турі римляни на виїзді зіграли внічию з Панатінаїкосом з рахунком 1:1. Набраного очка вистачило, щоб команда завершила основну стадію в зоні прямого виходу до наступного раунду та уникнула стикових матчів 1/16 фіналу.

За підсумками загального етапу Рома набрала 16 очок і посіла 8-ме місце в турнірній таблиці. Такий результат приніс італійському клубу пряму путівку до 1/8 фіналу Ліги Європи, куди проходять вісім найкращих команд стадії ліги.

Як зазначає Opta, Рома має унікальне досягнення серед італійських клубів за останнє десятиліття. Римський клуб є єдиним представником Серії А, який протягом 10 років поспіль незмінно виходив до плей-оф єврокубків за підсумками групового або загального етапу. При цьому в статистиці враховуються лише ті команди, які брали участь у європейських клубних турнірах у кожному з останніх десяти сезонів без перерв.

За цей період Рома встигла не лише стабільно проходити далі, а й здобути трофей. У сезоні 2021/22 команда виграла Лігу конференцій, ставши першим володарем цього турніру в історії.

Якщо підсумувати єврокубковий шлях Роми за останні 10 сезонів, то римляни двічі грали на груповому етапі Ліги чемпіонів, сім разів виступали в груповому або загальному етапі Ліги Європи та один раз брали участь у груповому етапі Ліги конференцій.