В четверг, 5 февраля, свой день рождения отмечает один из самых выдающихся футболистов в истории мирового футбола — Криштиану Роналду. Звездному нападающему исполнился 41 год.

Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст, португалец находится в отличной физической форме и не демонстрирует никаких признаков скорого завершения карьеры. Более того, у Роналду есть реальные шансы достигнуть уникальной отметки в 1000 забитых мячей. В настоящее время на его счету 961 гол на клубном и международном уровнях.

На протяжении карьеры Криштиану Роналду пять раз становился обладателем Золотого мяча. Уже более трех лет португалец выступает за саудовский Аль-Наср.

Напомним, в последнее время в СМИ появилась информация о его недовольстве управлением клуба.

Летом Роналду планирует выступить в составе сборной Португалии на чемпионате мира, где намерен снова доказать свой высший класс.