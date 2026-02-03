Португальский нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду рассматривает возможность покинуть Саудовскую Аравию из-за недовольства текущим положением клуба и его развитием.

По информации Record, Криштиану Роналду недоволен отношением к Аль-Насру со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF), который в 2023 году приобрел контрольные пакеты акций четырех ведущих клубов страны — Аль-Насра, Аль-Хиляля, Аль-Иттихада и Аль-Ахли.

Португалец считает, что Аль-Наср проигрывает конкурентам в рамках одного фонда из-за пассивности на трансферном рынке. По его мнению, PIF фактически сдерживает подписание новых игроков именно для Аль-Насра, чтобы не допустить чемпионства команды. В то же время клуб отстает от Аль-Хиляля всего на одно очко и продолжает борьбу за титул.

Роналду уверен, что заслуживает большего уважения, учитывая ключевую роль, которую он сыграл в развитии саудовского футбола и повышении его международного авторитета. Кроме того, он согласился стать послом чемпионата мира 2034 года, который пройдет в Саудовской Аравии, с целью популяризации турнира.

По данным Record, именно из-за этого Криштиану Роналду отказался выходить на поле в матче 20-го тура Про-Лиги против Эр-Рияда, который завершился поражением Аль-Насра со счетом 0:1. Несмотря на сосредоточение на борьбе за свой первый чемпионский титул в Саудовской Аравии и личную цель достигнуть отметки в 1000 забитых мячей, португалец решил таким образом выразить протест, считая ситуацию вокруг клуба несправедливой.