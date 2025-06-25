Павел Василенко

Криштиану Роналду продлит контракт с Аль-Насром. Новую информацию о состоянии португальского нападающего предоставил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, контракт футболиста, который заканчивается, с саудовским клубом будет продлен. Речь идет о продлении на год или даже на два года, если этого пожелает сам игрок.

Окончательные детали сотрудничества обсуждаются. Официальное заявление по этому поводу ожидается в ближайшие дни.

40-летний Роналду сыграл 105 матчей за Аль-Наср, забив 93 мяча и отдав 19 результативных передач. Он третий бомбардир в истории саудовской команды по количеству голов.