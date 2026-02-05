Сергей Разумовский

Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду, как сообщает португальское издание A Bola, недоволен ситуацией в клубе не только из-за уменьшения финансовой поддержки со стороны Саудовского государственного инвестиционного фонда по сравнению с объемами инвестиций в конкурентов. По данным источника, у Роналду есть и другие серьезные причины для беспокойства, которые напрямую влияют на его готовность выходить на поле.

В частности, 41-летнего португальца беспокоит вопрос задолженности по зарплате перед работниками Аль-Насра. Речь идет не о игроках первой команды, а о персонале клуба, который обеспечивает его ежедневную работу — административных сотрудников, технические службы и других работников, чья роль часто остается вне внимания болельщиков. По информации источника, именно этот фактор стал для Роналду принципиальным, и он не хочет делать вид, что проблемы не существует.

Сообщается, что Роналду намерен продолжить свой бойкот в случае, если долги не будут погашены. То есть он готов оставаться вне матчей и тренировочного процесса до тех пор, пока клуб не урегулирует финансовые обязательства перед сотрудниками. Таким образом, португалец якобы демонстрирует позицию, что стабильность и ответственность клуба должны касаться не только топ-футболистов и трансферов, но и всех людей, работающих в структуре.

Источник добавляет, что Роналду планирует ждать конкретного решения ситуации, прежде чем возвращаться к играм. Другими словами, его возвращение на поле напрямую будет зависеть от того, как быстро руководство Аль-Насра найдет выход из проблемы и закроет долги.

Ранее также появлялась информация, что Роналду уже донес свою позицию до руководства саудовской лиги и дал понять: в случае, если ситуация не изменится, он готов уйти из Аль-Насра. Согласно тем же сообщениям, Криштиану чувствует себя преданным из-за того, как развиваются события вокруг клуба и его финансирования.