Криштиану Роналду откровенно высказался о своем отношении к чемпионату мира. По мнению звездного нападающего, этот турнир не может быть главным критерием оценки уровня футболиста. Такой заявлением он, вероятно, намекнул на сравнение с Лионелем Месси, который выиграл мундиаль 2022 года вместе со сборной Аргентины.

— У меня нет мечты победить на чемпионате мира. Победа в одном турнире не доказывает, что ты один из величайших игроков в истории. Несправедливо оценивать футболиста только по шести или семи матчам, — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

Следующий чемпионат мира состоится летом 2026 года. Его совместно примут США, Канада и Мексика.

Также, Криштиану Роналду признал, что приближается к завершению карьеры игрока.