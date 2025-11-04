Павел Василенко

Криштиану Роналду, один из самых успешных футболистов всех времен, признал, что его карьера приближается к завершению. В разговоре с британским журналистом Пирсом Морганом 40-летний португалец откровенно поделился своими мыслями о неизбежном конце футбольного пути и жизни после него.

«Это будет скоро. Но я думаю, что буду готов. Конечно, будет тяжело. Я, наверное, буду плакать. Но я готовился к этому моменту еще с 25–27 лет. Так что я уверен, что справлюсь с давлением», – сказал Роналду.

Легендарный нападающий, забивший 952 гола за карьеру, подчеркнул, что хочет сосредоточиться на семье и жизни вне поля.

«Ничто не сравнится с адреналином, который я получаю от футбола, когда забиваю. Но у всего есть начало и конец. У меня будет больше времени для себя, для семьи, чтобы воспитывать детей. Я хочу быть рядом с Криштиану-младшим – он в том возрасте, когда дети делают глупости. Я был таким же», – улыбнулся португалец.

Роналду также признался, что уже нашел новые увлечения:

«Мне нравится играть в падел с друзьями. Это приносит мне радость и немного заменяет ощущение с поля».

Свой путь к славе он начал в лиссабонском Спортинге, а затем стал легендой Манчестер Юнайтед, Реала и Ювентуса. В 2022 году Роналду присоединился к Аль-Насру.