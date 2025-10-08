Нападающий сборной Португалии и клуба Аль-Наср Криштиану Роналду поделился своими мыслями о перемене жизненных приоритетов и отношении к карьере.



Люди, особенно из семьи, говорят мне: пора остановиться, ты уже сделал все, зачем тебе тысяча голов? Но я не согласен. Я все еще приношу пользу клубу и сборной, так почему я должен прекращать? Когда придет момент уйти, сделаю это с чувством полного удовлетворения, потому что отдал все силы. Да, мне осталось немного лет, но я хочу прожить их максимально.

Двадцать лет назад я бы сказал, что хочу покорить мир. Теперь думаю иначе. Возраст помогает видеть все по-другому. Я живу сегодняшним днем, потому что все меняется слишком быстро, невозможно планировать надолго. Мне нравится мыслить краткосрочно — это придает жизни вкус. Наслаждаюсь каждым днем, каждой тренировкой, каждым матчем. А что будет дальше — увидим, — передает слова Роналду A Bola.

Контракт португальца с Аль-Насром действует до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 12 миллионов евро.

Также стало известно, является ли Криштиану Роналду одним из претендентов на Золотой мяч 2026.