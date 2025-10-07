Портал Give Me Sport представил обновлённый рейтинг футболистов, которые имеют наибольшие шансы получить Золотой мяч-2026. На вершине списка — нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе, который сейчас является лучшим бомбардиром и Ла Лиги, и Лиги чемпионов.

На второй позиции — юная звезда Барселоны Ламин Ямаль, который продолжает впечатлять своими выступлениями несмотря на юный возраст. Третье место занял форвард Баварии Гарри Кейн, который стабильно забивает как в Бундеслиге, так и на международной арене.

Прошлогодний обладатель трофея, француз Усман Дембеле, на этот раз расположился на четвёртой позиции. Замкнул пятёрку лучших полузащитник Барселоны Педри, который остаётся одним из ключевых игроков каталонского клуба.

Рейтинг фаворитов Золотого мяча-2026 по версии Give Me Sport