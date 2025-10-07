Мбаппе возглавил рейтинг фаворитов на Золотой мяч-2026
В тройке также Ямаль и Кейн
около 1 часа назад
Портал Give Me Sport представил обновлённый рейтинг футболистов, которые имеют наибольшие шансы получить Золотой мяч-2026. На вершине списка — нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе, который сейчас является лучшим бомбардиром и Ла Лиги, и Лиги чемпионов.
На второй позиции — юная звезда Барселоны Ламин Ямаль, который продолжает впечатлять своими выступлениями несмотря на юный возраст. Третье место занял форвард Баварии Гарри Кейн, который стабильно забивает как в Бундеслиге, так и на международной арене.
Прошлогодний обладатель трофея, француз Усман Дембеле, на этот раз расположился на четвёртой позиции. Замкнул пятёрку лучших полузащитник Барселоны Педри, который остаётся одним из ключевых игроков каталонского клуба.
Рейтинг фаворитов Золотого мяча-2026 по версии Give Me Sport
Килиан Мбаппе — Реал Мадрид / Франция
Ламин Ямаль — Барселона / Испания
Гарри Кейн — Бавария / Англия
Усман Дембеле — Пари Сен-Жермен / Франция
Педри — Барселона / Испания
Эрлинг Холанд — Манчестер Сити / Норвегия
Джуд Беллингем — Реал Мадрид / Англия
Мохамед Салах — Ливерпуль / Египет
Винисиус Жуниор — Реал Мадрид / Бразилия
Родри — Манчестер Сити / Испания
Майкл Олисе — Бавария / Франция
Рафинья — Барселона / Бразилия
Деклан Райс — Арсенал / Англия
Витинья — Пари Сен-Жермен / Португалия
Вирджил ван Дейк — Ливерпуль / Нидерланды
Лионель Месси — Интер Майами / Аргентина
- Невеш — Пари Сен-Жермен / Португалия
Раян Гравенберх — Ливерпуль / Нидерланды
Букайо Сака — Арсенал / Англия
Криштиану Роналду — Аль-Наср / Португалия
