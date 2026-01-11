Сергей Разумовский

Челси уверенно стартовал под руководством нового главного тренера Лиэма Росеньора. Синие разгромили на выезде Чарльтон в 1/32 финала Кубка Англии со счетом 5:1.

Для лондонцев это был не только проход в следующий раунд, но и показательный дебют 41-летнего специалиста, который сразу одержал убедительную победу в первой игре во главе команды. Этот результат имеет и статистическое значение.

Так, Росеньор стал первым тренером Челси с 2016 года, которому удалось выиграть дебютный матч. В последний раз такого достижения добивался Антонио Конте. После него через тренерский мостик клуба прошло еще шесть наставников – Маурицио Сарри, Фрэнк Лэмпард, Томас Тухель, Грэм Поттер, Маурицио Почеттино и Энцо Мареска — но никто из них не начинал работу с победы.

Трагичное признание: экс-футболист Челси борется с неизлечимой болезнью.