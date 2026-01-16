Фейковая луганская Заря со следующего сезона намерена выступать во Второй российской лиге. Об этом сообщают СМИ страны-захватчика.

Клуб уже подал полный пакет документов и в настоящее время ожидает решения лицензионной комиссии Российского футбольного союза по участию в турнире Второй лиги.

Базироваться команда планирует в Луганске, тогда как домашние матчи будет проводить на Новоколор-Арене в Абрамовке Ростовской области.

В настоящее время в клубе продолжается процесс формирования состава. Ожидается, что костяк команды составят футболисты из Луганска, однако не исключено усиление игроками из других регионов. Также сообщается, что в Заре будет создана вторая команда.

В то же время стоит отметить, что настоящая украинская луганская Заря отправилась на учебно-тренировочный сбор в Турцию.