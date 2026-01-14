Сергей Разумовский

13 января луганская Заря официально начала зимний этап подготовки и отправилась в путь на учебно-тренировочные сборы. Как информирует пресс-служба клуба, команда отправилась автобусом в направлении Кишинева, откуда запланирован авиарейс в Турцию. Такая логистика позволяет быстро добраться до места сборов и без лишних пауз приступить к работе на поле.

Местом базирования Зари снова станет Белек – один из самых популярных центров футбольных сборов, где есть качественные поля, комфортная инфраструктура и возможность подбирать спарринг-партнеров разного уровня. Учитывая положительный опыт прошлогодней подготовки и условия, которые команда получила во время предыдущего визита, руководство клуба решило не менять проверенный вариант и остановиться в уже знакомом отеле Megasaray. Именно там черно-белые будут проживать в течение турецкого этапа, проводить тренировки и готовиться к возобновлению сезона.

Ожидается, что в Турции к команде присоединятся легионеры, которые в настоящее время находятся вне основной группы из-за отпусков и индивидуальных графиков. Кроме этого, на сборах должны появиться и несколько футболистов, которых клуб будет просматривать с возможностью последующего подписания. Таким образом тренерский штаб получит возможность оценить потенциальных новичков в рабочем режиме: в тренировках, контрольных матчах, а также в бытовых и командных взаимодействиях.

Прибытие Зари в Турцию и первое занятие запланированы уже на 14 января. Первые дни сборов, как правило, посвящают входу в рабочий ритм, тестам функционального состояния, закладке физической базы, а также восстановлению игровых связей после паузы. Далее команда должна перейти к более интенсивной части подготовки с акцентом на тактические наработки, организацию игры и отработку различных сценариев под соперников.

В планах Зари на эти сборы проведение 6–7 контрольных матчей, которые должны стать ключевым инструментом проверки готовности игроков и командных идей тренерского штаба. Первый спарринг предварительно запланирован на 17 января. Информацию о соперниках на турецком этапе подготовки клуб обещает обнародовать постепенно, ближе к датам проведения матчей, по мере подтверждения договоренностей.

Список игроков Зари

Вратари: Александр Сапутин, Никита Турбаевский, Валерий Косивский, Владислав Чудаса.

Защитники: Игорь Пердута, Жуниор Рейс, Андерсон Джордан, Роман Вантух, Андрия Янич, Кристофер Нваезе, Габриэль Эскиня, Юрий Борис.

Полузащитники: Деян Попара, Неманья Андушич, Кирилл Дришлюк, Артем Слесарь, Роман Саленко, Яков Башич, Петар Мичин, Навин Малыш, Богдан Кушниренко.

Нападающие: Филипп Будковский, Игорь Горбач, Верлей Баррера, Станислав Ярошенко.

