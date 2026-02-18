Сергей Разумовский

Бразильская конфедерация футбола официально выступила с заявлением в соцсети X в ответ на скандальный инцидент, который произошел во время матча плей-офф Лиги чемпионов между мадридским Реалом и лиссабонской Бенфикой, в котором вингер испанского клуба Винисиус Жуниор стал жертвой расистских проявлений.

В своем заявлении футбольная организация засвидетельствовала поддержку и солидарность с футболистом, отметив, что очередной случай расизма против Винисиуса Жуниора произошел во вторник после того, как игрок отличился голом за Реал на стадионе в Лиссабоне. Представители конфедерации подчеркнули, что расизм является уголовным преступлением, которое не имеет права на существование ни в футболе, ни в какой-либо другой сфере жизни общества.

В обращении к Винисиусу подчеркивается, что он не остался один на один с проблемой, а его решение сообщить арбитру об инциденте и стать примером для других стало настоящим проявлением мужества и достоинства. Бразильская конфедерация футбола выразила гордость за футболиста и твердо заявила о своей дальнейшей борьбе с любыми проявлениями дискриминации, заверив, что ее поддержка Винисиусу останется неизменной.

Следует напомнить, что матч Бенфики и Реала был остановлен примерно на 10 минут вскоре после открытия счета Винисиусом Жуниором на 50-й минуте. Сразу после гола футболист Реала отпраздновал взятие ворот танцем у углового флажка, чем вызвал волну недовольства со стороны игроков Бенфики и получил желтую карточку от арбитра за чрезмерно эмоциональное празднование.

Незадолго до остановки игры между бразильским футболистом и игроком Бенфики Джанлукой Престианни произошел словесный конфликт. После этого Винисиус сообщил судье о расистских высказываниях в свой адрес.

Следует также отметить, что в соответствии с решением Исполнительного комитета УЕФА, принятым еще в 2009 году, судьи имеют право временно или полностью прекращать матчи в случае выявления расизма. Игроки, тренеры и представители команд могут обратиться к арбитрам в случае появления со стороны соперников, болельщиков или даже персонала клубов расистских выкриков, жестов или других оскорбительных проявлений. Эти правила действуют на всех официальных турнирах под эгидой УЕФА и направлены на борьбу с дискриминацией в футболе на международном уровне.