Главный тренер Полесья Руслан Ротань в эфире УПЛ ТВ после матча 14-го тура украинской Премьер-лиги против Зари (2:0) отреагировал на прерванную негативную статистику команды в домашних играх.

Проблемы я не вижу. Проблема только в том, что дома команды больше отступают и очень много усилий требуется, когда нужно вскрывать плотную оборону, чтобы забить как можно раньше – тогда игра идет по нашему сценарию. Когда мы не можем забить в первом тайме, время идет, и соперник становится более мобилизованным – поэтому есть некоторые проблемы в этом. Но мы работаем на тренировках над третьей зоной, очень много сейчас работаем над структурой, над держанием и самое главное – над терпением в такой момент.

Потому что когда время идет, нужно как раз это терпение, нужно иногда больше времени от одного фланга на другой, нужно разворачивать игру. Иногда в каких-то моментах у нас нет терпения, доставляем мяч, когда мы к этому не готовы, когда нет врыва в пространство – и от этого мы сами зависимы. Я думаю, что сам футбол открывает нам возможности, над чем работать – мы над этим сейчас работаем. Поэтому я очень рад, что мы сегодня прервали эту серию. Спасибо ребятам за большое желание, потому что только так мы могли прервать эту серию – большим желанием и стремлением, чтобы это была единая команда.

В эпизоде с голом Назаренко ситуация была – только отдай, но я думаю, что Саша взял инициативу на себя. Если бы он не забил в тот момент, то, наверное, все, кто бежал его поздравлять, побежали бы его бить. Это такая шутка, но, молодец, мы сегодня как раз говорили о том, что нужно брать на себя инициативу. Думаю, ребята услышали и брали как раз сегодня на себя инициативу и били по воротам. У нас сегодня было более чем достаточно моментов, чтобы раньше закончить матч. А так, конечно, концовка была нервная. Если бы не второй гол... Хорошо, что не пропустили.

Думаю, что нужно реализовывать моменты – и игра перешла бы в спокойное русло, потому что сейчас, думаю, на всех нас есть груз результата. Это также очень классный фактор, когда ребята переживают, хотят результата. Иногда бывают как раз матчи такие, как сегодня, где в конце нужно было за этот результат бороться, ложиться на пятую точку. Такие победы иногда делают команду еще сильнее.