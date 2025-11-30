Полесье благодаря голам в каждом из таймов обыграло Зарю
Назаренко и Гуцуляк принесли три очка житомирянам
В воскресенье, 30 ноября, Полесье на своем поле принимало луганскую Зарю в 14-м туре чемпионата Украины и одержало победу со счетом 2:0.
Первый гол в середине первого тайма забил Алексей Гуцуляк, а окончательный результат установил Александр Назаренко в компенсированное ко второй половине встречи время.
Украинская Премьер-лига, 14-й тур
Полесье - Заря - 2:0
Голы: Гуцуляк, 34, Назаренко, 90+3
