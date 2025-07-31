Ротань объявил стартовый состав Полесья на матч квалификации Лиги конференций с андоррцами
Поединок скоро начнется
около 3 часов назад
Фото: ФК Полесье
Сегодня житомирское Полесье проведет ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций против андоррской Санта Коломы.
Главные тренеры команд Федерико Бессоне и Руслан Ротань объявили стартовые составы.
Санта Колома: Руис, Систеро, Моурело, Пуэрто, Родригес, Арьяна, Леон, Сан Николас, Лопес, Крэспо, Ремолинс.
Полесье: Кудрик, Сарапий, Назаренко, Бабенко, Филиппов, Гуцуляк, Михайличенко, Андриевский, Караман, Чеботенко, Крушинский.
Ответный матч Санта Колома – Полесье пройдет сегодня и начнется в 19:00.
Победитель этой пары в третьем раунде ЛК сыграет против победителя противостояния Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения).
Поделиться