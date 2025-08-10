Главный тренер Полесья Руслан Ротань взял на себя ответственность за сенсационное поражение в матче второго тура украинской Премьер-лиги против Колоса (0:1). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Ребятам сказал — мы должны доверять друг другу на 100%. Если вы сегодня в составе играете — я, наоборот, большой поклонник того, чтобы были ротации, особенно когда есть череда из 6–7 матчей, где идет игра на износ. Поэтому здесь очень важно, чтобы был профессионализм от игроков и также доверие от тренера.

Конечно, кто-то это делает, кто-то не делает — и от этого всегда страдает команда. Это поражение на мне — 100%. Потому что можно много критиковать и говорить, что, возможно, нужно было поставить состав, который играл с Пакшом, но я все же, если все вернуть назад, то сделал бы так же. Мы должны смотреть на шаг вперед и понимать состояние каждого из игроков, чтобы они, не дай Бог, не травмировались в матчах, которые у нас еще есть.

Не хочется жаловаться на переезды — 100%. И я не буду жаловаться, я сказал, потому что это наша судьба такая. И сейчас тяжело, наверное, только парням на фронте. А мы... переезды — это так, тяжело. Восстановление ребятам — я согласен. Но все равно — сегодня у нас практически вышло очень много свежих игроков, которые должны были доказывать. Да, жарко, характер обязательно нужен.

Сегодня, к сожалению, не все игроки этого хотели — и от этого очень жаль ребят, которые отдавались на 100%. А то, что сегодня в игре, скажем так, ребята, которые два дня назад сыграли, — они намного свежее выглядели, чем те, что были свежими. Вот это больше всего беспокоит. Это говорит о том, что должен быть характер, нужно, чтобы была конкуренция, нужно все начинать с тренировок. Сегодня, по сути, это все было видно для тренерского состава как на бумаге.

Одним составом на два фронта? Ни в коем случае. Я привык доверять футболистам. Опять же, есть моменты, где игрок отдается на 100%, и у него что-то не выходит. А есть игрок, по которому видно, что он не отдается, которому безразличен коллектив — таких игроков не будет в команде.