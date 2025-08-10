«Украинский Грилиш» принес своему новому клубу сенсационную победу над Полесьем
Колос минимально одолел житомирян в их же логове
около 2 часов назад
Во втором туре украинской Премьер-лиги Колос на выезде минимально обыграл Полесье.
Первый тайм прошел под доминированием хозяев, но завершился без голов. А сразу после перерыва счёт открыли гости. Климчук успел на добивание и отправил мяч в пустые ворота.
Главный тренер житомирян Руслан Ротань провел широкую ротацию состава после первого матча квалификации Лиги конференций против Пакша (3:0), что отразилось на игре команды. Лишь во второй половине, уже уступая, он выпустил ключевых исполнителей, но времени для спасения результата не хватило.
Колос набрал шесть очков и догнал лидера Динамо. Полесье впервые в сезоне потеряло очки (3).
УПЛ, второй тур
Полесье – Колос 0:1
Гол: Климчук, 47
Полесье: Кудрик, Михайличенко, Чеботенко, Хадрой (Кравченко 61), Сарапий, Йосефи (Караман 46), Мельниченко (Бабенко 66), Коста, Назаренко, Гонсалвеш (Гуцуляк 61), Гайдучик (Филиппов 61).
Колос: Пахолюк, Цуриков, Красничи И., Козик, Понедельник, Велетень (Третьяков 75), Гагнидзе, Рапай (Красничи А. 82), Теллес, Канэ (Алефиренко 46), Климчук (Гусол 75).
Предупреждения: Понедельник 11, Цуриков 90+4
Обзор матча будет доступен на странице события Полесье – Колос.