Главный тренер Полесья Руслан Ротань подвел итоги первой части сезона-2025/26 в контексте летнего вылета из еврокубков. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Якби ми вийшли в основний раунд Ліги конференцій – думаю, що на сьогодні ми б не мали такого результату в УПЛ, це 100 відсотків, тому що, думаю, ви бачите результати українських клубів на євроарені. Тому це дійсно дуже тяжко.

Ми багато на цю тему розмовляли, і я впевнений на 100 відсотків, що поки що, поки йде війна – це тягар на українських клубах. Але ми розуміємо, що ми повинні разом усі поправляти, особливо залікові бали, тому що ми повинні на собі витягнути і додати в український коефіцієнт ці бали.

Чи задоволений третім місцем в УПЛ? Звісно, завжди хочеш прагнути вище – і це правильно. Задоволення, мабуть, є наполовину, тому що ми, в принципі, вийшли з ситуації, де можна сьогодні сказати, що ми могли потрапити в психологічну яму: єврокубки, поразка від «Динамо», до цього поразки від ЛНЗ, «Колоса» – звісно, вони мало чого хорошого додають.

Тут потрібно виділити характер команди, в першу чергу, також поміч президента, керівництва, відновлення, ці умови – це потрібно виділити. І найголовніше – це, мабуть, підбадьорювання, віра в те, що все вийде.

Я вважаю, що з цієї ситуації ми на цей час вийшли досить непогано, але всі розуміємо, в голові маємо, що ми можемо мати кращий результат і маємо прагнути до кращого результату.

Я вже хлопцям сказав на першому зібранні, що ми сьогодні повинні думати, коли виходимо на поле, що ми хочемо вже вигравати, нам потрібно більше, значить. Якщо ми хочемо вигравати – нам потрібно більше напрягатися, потрібно більше працювати на полі, тому що ми зараз – подразник для всіх. І це класно.